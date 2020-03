di Daniela Pesoli – Un ex calciatore del Gaeta Sporting Club 1970 è stato ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì a Boscoreale, in provincia di Napoli, dopo essere stato raggiunto da tre colpi di pistola mentre si trovava in compagnia della fidanzata.

Si tratta di Antonio Rivieccio, 30 anni, nato a di Torre del Greco e residente a Boscoreale, tesserato della squadra gaetana nella stagione 2012/12 di serie A1.

L’uomo, con qualche precedente penale, è stato vittima di un agguato avvenuto in via Settembrini.

Sul posto sono stati trovati tre bossoli, ma un solo proiettile avrebbe raggiunto Rivieccio all’inguine recidendo l’aorta femorale.

Rivieccio è morto poco dopo il ricovero in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime.

Le indagini, coordinate dai carabinieri di Torre del Greco, sono indirizzate in più direzioni, non escludendo la pista dell’agguato di camorra.