Valutazioni ad ampio raggio quelle messe in campo da Fratelli d’Italia in vista delle prossime amministrative a Latina.

Gli incontri si svolgono, le valutazioni si effettuano.

L’ultima riunione a cui ha partecipato il gruppo ha messo in chiaro alcuni passaggi.

Fratelli d’Italia punta all’unità del centrodestra considerandola, almeno nel capoluogo pontino, prioritaria.

L’obiettivo, inoltre, è quello di non restare ai margini della partita nè tanto meno di subire le scelte di questo o quel possibile alleato.

Per questo si sta lavorando ad una rosa di nomi su cui puntare anche in vista della scelta di un possibile candidato sindaco.

Ma su questo il partito, al di là delle dichiarazioni di forma, sembra non essere compatto.

Una parte di Fratelli d’Italia punta su un esponente politico ma un’altra parte si starebbe guardando intorno cercando di sondare il terreno di possibili candidati provenienti dalla cosiddetta “società civile”.

In particolare tra i nomi che sarebbero in valutazione ci sarebbe quello di Annalisa Muzio ma anche quello di altri esponenti del mondo forense.

Su tutto comunque peseranno le decisioni che si effettueranno a livello regionale e nazionale.

Latina non è mai stata esente dalla considerazioni generali effettuate, nell’ambito di coalizione, anche a Roma e in Regione.

La cosiddetta terza via, quella civica, potrebbe rappresentare non solo un tentativo di restare in partita ma anche quello di avere già pronto un piano “B” qualora non si trovasse l’intesa sul nome di un esponente politico.

Resta solo da capire cosa ne penseranno di tutto questo non solo Lega e Forza Italia ma anche l’altra anima di Fratelli d’Italia.