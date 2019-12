Fratelli d’Italia Latina ha tenuto questa mattina un flash mob sotto l’albero di Natale allestito in Piazza del Popolo.

“Abbiamo ripreso – ha detto Daniela Vivolo, che ha organizzato il flash mob – un’iniziativa nazionale che stiamo tenendo in diversi comuni italiani. Ci auguriamo che questi regali diventino realtà nel prossimo anno a partire dalla possibilità di andare al voto”.

Pacchi regalo e, soprattutto, una posizione chiara rispetto all’attuale amministrazione di Latina e il Governo Conte.

Sono quelli portati oggi, nel corso del flash mob in piazza del Popolo dal coordinamento locale del partito per simboleggiare quali sono i doni che sarebbero più graditi a Latina e all’Italia.

“Il gruppo di Fratelli d’Italia ha pensato di fare questo flash mob a Latina per portare dei doni sotto l’albero di Natale . In ogni pacco – ha aggiunto il portavoce Gianluca Di Cocco – c’è un dono che noi vorremmo fare ai cittadini, per dare una svolta sul piano nazionale e locale. Con questi doni vogliamo risollevare il territorio”.

Le scritte che campeggiavano erano, tra le altre, “LBC a Casa” “Una città pulita”, “Governo Conte a casa”, “No Ius Soli”, “No plastic tax” “No sugar tax”.

Al flash mob erano presenti anche il senatore Nicola Calandrini, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e gli appartenenti ed esponenti del coordinamento comunale.

“Con questi pacchi – spiega il consigliere comunale Raimondo Tiero – stiamo sensibilizzando la cittadinanza su alcune problematiche che sono particolarmente attenzionate dal nostro partito. Saremo pronti a portare avanti altre iniziative prossimamente”.

Un modo per coinvolgere i cittadini senza proclami ma all’insegna di proposte concrete.

“Questa iniziativa mette in evidenza che nella nostra città e nella nazione ci sono criticità che dobbiamo colmare. Come centrodestra stiamo – ha spiegato Andrea Marchiella, capogruppo nel Comune di Latina – collaborando per riprendere in mano la città e l’Italia. Ci ritroveremo l’anno nuovo più forti di prima”.

Fratelli d’Italia sta guardando al 2021 all’insegna del programma e di una coalizione forte e determinata negli obiettivi da raggiungere.

“Ci auguriamo che il governo nazionale – ha concluso Calandrini – prima o poi vado a casa. Con la manovra di bilancio si è toccato l’apice negativo. Speriamo che dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna in cui manderemo a casa il governo Pd, potremmo portare l’Italia intera al voto. Sul governo locale siamo in condizioni simili: l’amministrazione non è mai partita e ha difficoltà a pianificare il futuro di Latina, ci auguriamo anche in questo caso che possa arrivare un governo che dia fiducia ai cittadini”.