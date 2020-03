Fratelli d’Italia e Cisterna Ideale presto diventeranno un unico gruppo consiliare a pieno sostegno del sindaco Mauro Carturan.

L’ufficializzazione è avvenuta ieri nella sede del partito a Cisterna alla presenza del portavoce provinciale Nicola Calandrini e del vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia nel Lazio, Enrico Tiero.

Un incontro tra due gruppi diversi nella composizione ma uniti sui valori, gli ideali e gli obiettivi da raggiungere.

“I sondaggi ci dicono che presto supereremo i 5 Stelle in termini di consensi. Tutto questo accade grazie a Giorgia Meloni sul piano nazionale. Sul piano locale la nostra crescita è evidente non solo con gli ingressi di Cisterna, ma anche con quelli ufficializzati in altri comuni come Fondi e Gaeta. C’è un rafforzamento del partito – interviene Calandrini – in tutta la provincia e ne sono orgoglioso. A Cisterna ho apprezzato la scelta di posticipare l’ingresso nel gruppo consiliare dopo un confronto con la gente, perché qui non ci sono cambi di casacca ma c’è la volontà di intraprendere insieme un percorso di medio lungo periodo. È un qualcosa che sta accedendo a livello nazionale ma che arriva fuori da tempi elettorali”.

Proprio in un momento di grande crescita come questo l’intento deve essere governare i processi e rafforzare la classe dirigente.

“Con i nuovi ingressi in Fratelli d’Italia vogliamo far diventare la provincia di Latina un fiore all’occhiello a livello nazionale. Questo ingrandire la famiglia avviene – spiega Tiero nel segno della condivisione piena di un’azione amministrativa che stiamo facendo sul territorio. Carturan è il nostro sindaco, è la punta di diamante di questa amministrazione. Questa squadra di 7 consiglieri e due assessori darà un contributo di idee, e farà sentire la sua voce sul territorio sotto la guida di Vittorio Sambucci che sarà il portavoce di tutti”.

Una maggioranza sempre più compatta quindi pronta a guidare la città oggi e nel futuro sul piano della continuità.

“Quando si parla di crescita – ha detto Vittorio Sambucci, portavoce del partito a Cisterna – dobbiamo sempre auspicare un futuro migliore. Anche con appartenenze diverse Fratelli d’Italia e Cisterna Ideale parlano una lingua comune. Vedo una bella squadra piena di entusiasmo. Le persone che si uniscono oggi a noi possono solo dare valore aggiunto. Do il benvenuto a tutta la compagine di Cisterna Ideale”.

Non una fusione a freddo ma un’interazione costante anche sul piano programmatico oltre che politico.

“Abbiamo condiviso le stesse idee . Nonostante le differenze – continua Marco Squicquaro, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Cisterna – abbiamo trovato accordo importante. Nei prossimi mesi ci sarà l’ingresso ufficiale idei nuovi arrivati nel gruppo consiliare, nel frattempo ci saranno vari incontri pubblici su temi come sport, turismo e agricoltura”.

Resta la logica dei piccoli passi e il coinvolgimento dei cittadini in questo nuovo percorso.

“La politica unisce e se si crede in un progetto comune può essere efficace. Abbiamo condiviso – ha sottolineato Marco Mazzoli, capogruppo di Cisterna Ideale – un programma elettorale per questa città e dobbiamo lavorare insieme con ancora più forza. Aspetteremo qualche tempo per aderire al gruppo consiliare, anche se abbiamo già la tessera di Fratelli d’Italia, perché vogliamo spiegare alla città che la nostra unione si basa su temi, ecco perché faremo convegni per dire alla città cosa fare e coinvolgere le persone”.