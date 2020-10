Una sfida che parte da lontano che trova la sua prima tappa a Terracina.

E’ quella di Fratelli d’Italia che punta ad essere il primo partito, come sottolineato a diverse riprese dai suoi leader partendo da Nicola Calandrini e passando per Enrico Tiero e lo stesso Nicola Procaccini, in provincia di Latina.

La vittoria di Roberta Tintari su cui proprio Fratelli d’Italia ha impostato una battaglia di autonomia anche rispetto ad un possibile centrodestra unito ha dimostrato che per parlare di coalizione serve prima di tutto un accordo programmatico ma anche sulle persone.

Così come ha sottolineato che non è possibile sotterrare, in virtù di meri obiettivi di vittoria politica, antiche asce di guerra che renderebbero ingovernabile le amministrazioni non solo comunali.

“Complimenti a Roberta Tintari, nuovo sindaco di Terracina, fortemente sostenuto da Fratelli d’Italia, che oggi al ballottaggio ha sconfitto il candidato di Lega e Forza Italia Valentino Giuliani. È una vittoria frutto di un lavoro di squadra, che premia il lungo e intenso lavoro di Fratelli d’Italia che guida la città da 8 anni. Ringrazio il neo sindaco Roberta Tintari per essersi messa in gioco, come ringrazio – interviene il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Latina, Nicola Calandrini – l’eurodeputato e sindaco uscente Nicola Procaccini per averla voluta fortemente alla guida della città per proseguire la sua esperienza amministrativa”.

“In una sfida tutta interna al centrodestra quello che ha trionfato è il modello di buon governo che Nicola Procaccini e Roberta Tintari hanno portato avanti nel corso di questi anni in cui Terracina ha cambiato faccia, uscendo dal dissesto finanziario e diventando il gioiello della provincia di Latina. È il modello di governo di Fratelli d’Italia, è quello che ci prepariamo a fare – conclude Calandrini – negli altri comuni dove a breve saremo chiamati a nuove ed entusiasmanti sfide”.

Insomma la partita è tutta aperta nella consapevolezza che ogni realtà, ogni Comune, ogni città, non può essere equiparata ad altre. E che là dove le alleanze sembrano impossibili, le coalizioni diventano auspicabili.

Anche perchè di fatto nulla sullo scacchiere politico della provincia di Latina è cambiato.

Ogni confronto o dibattito nasce a “bocce ferme” considerato che se a Terracina è confermato l’imprimatur di Fratelli d’Italia, a Fondi è stato ribadito quello di Forza Italia.