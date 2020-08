Entra ancora più nel vivo la campagna elettorale a Terracina e Fondi. Quelli di Fratelli d’Italia lo sanno bene, ed iniziano a calare i carichi da novanta.

E’ previsto per domani, infatti, un doppio appuntamento pubblico, in piazza, alla presenza di alcuni dei massimi esponenti locali e nazionali del partito e dei candidati sindaco.

A Fondi e Terracina sarà l’onorevole Francesco Lollobrigida, capogruppo di FDI alla Camera dei Deputati, a toccare i temi di carattere nazionale e sottolineare le posizioni fortemente critiche nei confronti del governo e della maggioranza che lo sostiene, che Giorgia Meloni e tutti gli esponenti di FDI stanno portando avanti in tutte le sedi e le occasioni di confronto politico.

Presenti anche i maggiori esponenti pontini del partito, il senatore Calandrini e l’europarlamentare Nicola Procaccini. Con loro si affronteranno i temi caldi di questa tornata elettorale, legati alle prospettive di sviluppo e alle attività individuate per affrontare le criticità dell’attuale situazione economica e sociale, anche in chiave nazionale.

Ospite anche il vice coordinatore regionale del partito, Enrico Tiero, che interverrà su temi di carattere locale e regionale.

A chiudere i due appuntamenti saranno i candidati sindaco di Fratelli d’Italia di Fondi, Giulio Mastrobattista, e Terracina, Roberta Tintari, introdotti rispettivamente dai due esponenti locali del partito, Sonia Federici e Fabio Minutillo.

Come detto, gli incontri si terranno a Fondi, alle 19 e 30 in piazza San Francesco, ed a Terracina, alle 21 e 30, in piazza Municipio.