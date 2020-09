Fabio Rampelli arriva in provincia di Latina per due comizi organizzati a Fondi e Terracina.

I braccio destro di Giorgia Meloni, nonchè il vicepresidente della Camera dei deputati, scende in campo ad una settimana esatta dal leader e dall’apertura dekle urne per dare uno sprint incisivo alla campagna elettorale che, anche causa pandemia in corso, ha toni e modalità di espressione completamente diversi da quelli che erano sempre stati conosciuti.

Differentemente dalla Meloni per Rampelli la tappa di Fondi, dove molte polemiche erano state suscitate a causa della candidatura di Cristian D’Adamo che nella sua biografia e tra le sue immagini inneggiava al fascismo, senza avere nulla a che fa nè con i valori nè tanto meno con Fratelli d’Italia, si farà.

La tabella di marcia prevede alle 18 la visita, al fianco del candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Giulio Mastrobattista, al Mercato ortofrutticolo, dove effettuerà un incontro con operatori artigianali per poi proseguire con la visita al caseificio Paolella, all’azienda metalmeccanica IgorCar e all’azienda Imballaggi Fidaleo.

Alle 19:30 arriverà in piazza del Municipio nell’atrio comunale per il comizio elettorale a sostegno del candidato sindaco di Terracina, Roberta Tintari.

Fratelli d’Italia forte anche del traino di Giorgia Meloni che, nell’ultimo sondaggio Ipsos, ha superato in termini di gradimento anche il leader della Lega, Matteo Salvini, sta giocando una partita di primaria importanza sul territorio pontino.

A Fondi in particolar modo l’obiettivo è quello di arrivare almeno al ballottaggio con il candidato sindaco della compagine guidata da forza Italia.

A Terracina si punta alla vittoria al primo turno con uno sguardo puntato alla leadership in provincia di Latina e, per stessa ammissione dei vertici del partito, a latina anche e non solo nel 2021.