I consiglieri comunali Marco Mazzoli, Luigi Iazzetta, Simonetta Antenucci e l’assessore Alberto Ceri.

Sono i nuovi amministratori, tutti del Comune di Cisterna, che hanno deciso di entrare a far parte di Fratelli d’Italia.

La comunicazione ufficiale è stata effettuata dal vice portavoce regionale, Enrico Tiero.

Una decisione avvenuta a seguito di un percorso di ampliamento e radicamento del partito guidato da Giorgia Meloni sempre più plurale al suo interno.

“Con Mazzoli già da più di qualche anno con cuori italiani. Fratelli d’Italia, dopo la svolta di Atreju dello scorso anno, dove la nostra leader Giorgia Meloni, ha aperto il partito alla società civile, ai moderati, è diventata una forza attrattiva. Da questa svolta – spiega Tiero – è scaturita anche la decisione del nostro movimento civico Cuori Italiani di aderire all’insegna, sin dall’inizio, di una gestione collegiale del partito. A tal proposito ringrazio Giorgia Meloni , per il prestigioso incarico di vice portavoce regionale che ha inteso assegnarmi”.

Con queste adesioni, tra l’altro, il risultato ottenuto è doppio. Il partito cresce in seno all’amministrazione e diventa la prima forza politica a Cisterna.

“In questa prima fase, a livello amministrativo, continueranno a rimanere nella lista civica “Cisterna Ideale”con l’obiettivo di condividere questa scelta di adesione politica a Fdi, con più rappresentanti della società civile possibili. Come d’altronde accade anche al Comune di Latina, dove una nostra consigliera è capogruppo di una lista civica. È una adesione che si rispecchia pienamente nella gestione del Comune nella persona della sua punta di diamante, il sindaco Mauro Carturan, le cui qualità amministrative, politiche ed umane sono sotto gli occhi di tutti”.

Un partito più forte che continua a guardare avanti per dare risposte ai cittadini.

“Per iscriversi a Fratelli d’Italia non serve nessuna trafila. Si può fare anche online. In questa fase il partito – conclude Tiero – è un cantiere aperto, in piena operatività. Ben vengano nuove adesioni sollecitate e portate a compimento dalla nostra classe dirigente. Chi contribuisce a far crescere il partito, otterrà da me sempre e solo parole di stima. E’ stato un onore aver potuto comunicare le adesioni degli amici di Cisterna in un incontro, con tutta la classe dirigente con la quale da anni condivido lo stesso percorso politico, alla presenza del coordinare provinciale, del capogruppo alla Camera dei deputati Francesco Lollobrigida di molti dirigenti locali e provinciali”.

Il vice portavoce regionale ha annunciato, inoltre, che a breve altri amministratori della provincia di Latina aderiranno al partito.

“Fratelli d’Italia si candida – conclude Tiero – ad essere la prima forza del centrodestra della provincia di Latina“.