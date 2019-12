Francesco D’Angelis, 25 anni, si aggiudica la puntata de L’Eredità andata in onda venerdì 20 dicembre.

Il giovane di Formia ha conquistato tutti con la sua semplicità e simpatia.

E’ entrato subito nel cuore del pubblico della celebre trasmissione a quiz condotta su Rai 1 da Flavio Insinna.

Una grande passione per la politica, e una laurea in lettere, Francesco è stato in carica per un paio di puntate.

Purtroppo, non ce l’ha fatta a vincere i 22.500 euro, premio del gioco finale.