E’ stata deliberato oggi, durante la giunta comunale di Sezze, l’intervento che i cittadini del quartiere Casali aspettavano da settimane.

Dopo la frana dello scorso 8 dicembre, infatti, via Casali III Tratto è impercorribile. Non solo. Alcune delle abitazioni costruite nelle vicinanze del posto sarebbero addirittura a rischio crollo.

Il provvedimento, approvato questa mattina, prevede una spesa complessiva di 100 mila euro. Per cercare di velocizzare al massimo l’inizio dei lavori è stata applicata una procedura urgente; questo anche per l’individuazione della ditta che fisicamente andrà a mettersi al lavoro.

Rammaricato il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo: “Purtroppo le lentezze della burocrazia non ci hanno permesso di poter intervenire in maniera più celere. Nonostante l’urgenza, infatti, occorre del tempo per rispettare tutte le procedure previste in questi casi.

Abbiamo fatto una corsa, ma prima avevamo bisogno della perizia geologica per capire che tipo di intervento fare. Poi abbiamo fatto il progetto e tutti gli atti propedeutici per poterlo approvare. In giunta lo abbiamo approvato quindi l’iter è partito”.

Per quanto riguarda le tempistiche, è ancora presto secondo il primo cittadino: “Ci sono altri provvedimenti da prendere a livello burocratico; non sarebbe corretto dire che i lavori inizieranno domani, dopo domani o tra dieci giorni. Quello che è certo è che, come fatto sinora, tutto verrà fatto nella maniera più veloce possibile per cercare di risolvere quanto prima una situazione di profondo disagio che vivono gli abitanti del quartiere”.