Come volevasi dimostrare, dopo mesi in cui tutti gli indizi presagivano un epilogo scontato, dopo mesi che come Houdinì il ruolo di capogruppo appariva e compariva dai comunicati stampa, Giorgio Ialongo, ha ufficializzato la sua scelta.

Lo ha fatto con una nota inoltrata, in triplice copia, al vice coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al coordinatore regionale del Lazio, Claudio Fazzone al coordinatore provinciale, Alessandro Calvi.

Una lettera nella quale spiega le ragioni dell’abbandono condite da qualche reprimenda sul mancato rinnovamento del partito.

Che Forza Italia stesse stretta all’ormai ex capogruppo era cosa nota tanto che qualche mese fa aveva sostenuto il progetto di Toti per poi riservarsi, dopo il passo indietro anche di Aurigemma, di scegliere una linea attendista.

La nota è stata inviata dopo che ieri, martedì 24 giugno, Ialongo ha effettuato un incontro a Roma con i vertici regionali e nazionali di Fratelli d’Italia al fianco del dominus di sempre Antonello Aurigemma.

Riunione non casuale certamente che presuppone l’ufficializzazione del passaggio di Ialongo al partito della Meloni che dovrebbee, stando le indiscrezioni, avvenire la prossima settimana.

Intanto si dovrà procedere con la formalizzazione delle dimissioni da Forza Italia in consiglio comunale.

Certo è che la strada ora si presenta almeno in terra pontina tutta in salita almeno sotto il profilo dei ruoli tutti già occupati e non certo pronti ad essere messi in discussione per gli ultimi entrati nonostante magari le richieste, legittime, siano state avanzate.