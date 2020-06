Il percorso dei giovani di Forza Italia in provincia di Latina si consolida e si struttura.

Nomine, ratificate dal coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Ciro Russo, e ruoli sono stati assegnati al fine di rendere il “vivaio” azzurro sempre più radicato e presente nei singoli territori.

La rosa vede quindi Antonio Giuliano di Castelforte quale responsabile Enti Locali, Davide Capuzzoni di Latina, responsabile organizzazione macro-area nord, Paolo Petrella di Minturno, in qualità di responsabile comunicazione.

“Si tratta di scelte – spiega russo – importanti sia sotto il profilo politico che programmatico-organizzativo, tenendo anche conto che da qui a pochi mesi si terranno a Latina le elezioni amministrative, così come in tutta la provincia, ed il gruppo giovanile di Forza Italia intende svolgere un ruolo da protagonista nell’affermazione del Partito nel comune capoluogo”.

Emanuele Bassi di Latina andrà, invece, a svolgere, come concordato anche con il commissario regionale di Forza Italia Giovani Lazio Alessio Pagliacci, il ruolo di commissario del comune di Latina.

A lui spetterà il compito, in accordo con il coordinatore provinciale, di contatto diretto e costante sul territorio anche per definire proposte e soluzioni alle innumerevoli criticità in atto, da quelle giovanili alla sicurezza della città e al suo sviluppo, dalla viabilità ad un suo sviluppo economico sostenibile.

“In questo quadro – conclude Russo – va sottolineato che il commissario Bassi si sta già occupando di un progetto inerente le scuole nel comune di Latina, un Movimento giovanile più forte che mai. C’è molto lavoro da fare, ma l’entusiasmo e la volontà non mancano. Soddisfazione è stata espressa dal gruppo dirigente provinciale dei Giovani di Latina e dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Calvi.”.