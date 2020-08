Cambio al vertice del coordinamento provinciale di Forza Italia giovani.

Sarà Nicoló Graziano il nuovo presidente. Sostituisce Ciro Russo, promosso nel consiglio nazionale.

“Colgo innanzitutto l’occasione per ringraziare il consigliere Russo per il lavoro svolto -e esordisce in neo presidente Graziano -. Il nostro movimento giovanile in provincia di Latina è sempre più radicato sul territorio, costituito da ragazzi ben integrati nelle proprie comunità e su tale base siamo pronti a dare un diretto e concreto contributo al nostro partito anche in occasione delle prossime tornate elettorali in provincia di Latina”.

La presenza dei giovani azzurri all’interno delle varie realtà locali, a riprova dell’ottimo lavoro svolto finora, si palesa, afferma ancora Graziano, con la presenza nela lista del partito alle elezioni a Fondi, di Cristian Peppe, “Il più giovane candidato al consiglio comunale per il nostro Partito, ma già da anni militante di Forza Italia conosciuto in città per il suo forte attivismo nel campo dello sport e del sociale”.

Il Movimento giovanile si sta preparando anche in vista delle amministrative del 2021 portando avanti un percorso comune e inclusivo di crescita ed affermazione del gruppo. “Sono estremamente convinto che noi giovani possiamo dare un contributo importante per far tornare Il nostro Partito protagonista”.