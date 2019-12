Forza Italia sta lentamente ed inesorabilmente andando in frantumi.

L’emorragia di persone ed idee è ormai un dato costante e quotidiano.

Così come lo è il silenzio rispetto a decisioni che stanno svuotando il partito dall’interno.

Eclatante il caso del consiglio regionale del Lazio dove gli azzurri sono rimasti isolati con due soli consiglieri, in posizioni di primo piano come considerato che detengono la presidenza della commissione sanità e la vice presidenza del consiglio regionale, ma che non hanno i numeri per incidere sulle scelte politiche.

Una situazione che avrebbe potuto fare comodo a molti nel centrodestra nella speranza di essersi liberati di un alleato ingombrante con cui fare i conti.

Molti degli esodati azzurri, infatti, hanno trovato collocazione in Fratelli d’Italia, come Antonello Aurigemma, altri nella Lega, come Laura Cartaginese, altri potrebbero essere in procinto di farlo, come Ciacciarelli oggi in Cambiamo con Toti.

Peccato che in una riunione informale svolta a Roma in questi giorni, in casa centrodestra, si sia presa consapevolezza che se Forza Italia sta scomparendo, Claudio Fazzone non solo è vivo e vegeto ma siede su un patrimonio di voti e consensi in provincia di Latina, con roccaforte nel centrosud, per nulla scalfito dagli scossoni nazionali.

Questo significa che non solo si dovrà fare i conti con Fazzone per qualsiasi decisione da assumere nel Lazio e nei Comuni della provincia pontina ma si dovrà contare su di lui per decidere aspiranti sindaci di Roma e, soprattutto, della regione Lazio.

A differenza di altri contesti, infatti, nelle diverse riunioni svolte dagli azzurri quello che è emerso è che il gruppo è deciso a restare compatto e a seguire il proprio leader.

Fazzone intanto non compare sulla scena e questo storicamente è stato il segnale di qualche colpo a sorpresa che ha cambiato la geografia politica sui territori.

Certo è che il 2020 sarà l’anno delle decisioni da assumere e delle tele politiche da tessere.