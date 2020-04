Riunione della direzione provinciale di Forza Italia per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria ed economica in atto.

L’obiettivo era aprire un confronto sulle proposte, necessarie ed indifferibili, da mettere in campo in tutti i Comuni del territorio per dotare famiglie ed imprese degli strumenti per affrontare questo momento di grave difficoltà.

“La politica e le istituzioni – spiegano in una nota congiunta gli azzurri – non possono fare melina ma agire con concretezza e con tutti i mezzi che hanno a disposizione. La riunione ha rappresentato un momento di confronto serrato rispetto a tematiche e criticità che chiedono soluzioni uniformi. All’ordine del giorno il grido di allarme di famiglie ed imprese che dopo quasi due mesi di lockdown non hanno alcuna prospettiva per il futuro se le istituzioni non intervengono, ciascuna per le competenze e le funzioni di cui è titolare, per allentare la morsa della crisi”.

Formulate alcune proposte che possono essere attuate nel breve e medio periodo a tutela delle nostre comunità e all’insegna della sicurezza e della tutela della salute pubblica che erano e restano una priorità.

“Per quanto concerne le imprese e le attività commerciali a tutti i livelli è fondamentale non solo sospendere ma eliminare il pagamento di tasse e tributi come Tari, occupazione del suolo pubblico e Tosap almeno per i mesi in cui non si è lavorato e quindi non c’è stato fatturato. Dobbiamo pensare ad agevolazioni nel versamento dei contributi per chi mantiene i livelli occupazionali e non licenzia nonostante le difficoltà in atto. Pensiamo alla possibilità, per le attività commerciali, di lavorare, utilizzando anche gli spazi esterni che le amministrazioni possono mettere a disposizione di chi è interessato senza costi aggiuntivi”.

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari che ad oggi non hanno alcuna idea su tempi e modalità di apertura e che hanno già perso giorni preziosi di attività oltre alle misure su citate è fondamentale, almeno per il 2020, eliminare il pagamento dei canoni di concessione demaniale.

“Un altro nodo che deve essere sciolto riguarda le strutture termali che, nel comprensorio di Suio in particolare rappresentano un’eccellenza e un riferimento per l’economia e l’occupazione di un’intera provincia, per le quali è necessario per tutto il 2020 la cancellazione almeno la sospensione del pagamento della tassa di concessione mineraria.

Così come risulta essere indispensabile far fronte, sotto il profilo sanitario, alla creazione di un triage Covid 19 a servizio di Ponza e Ventotene che oggi, come ha ben illustrato l’assessore Nocerino, fanno affidamento su un pronto soccorso che andrebbe in paralisi qualora si verificasse anche un solo caso di contagio privando i residenti, ed i possibili turisti, di qualsiasi forma di assistenza. Sarebbe utile, inoltre, prevedere tamponi obbligatori per chiunque sbarchi sulle isole pontine.

“Si tratta solo di alcune proposte che saranno rappresentate sotto l’egida di Forza Italia non solo nelle amministrazioni comunali ma anche al Governo, in Europa e nel consiglio regionale del Lazio, grazie ai nostri rappresentanti, Claudio Fazzone, Salvatore De Meo e Giuseppe Simeone. Il Governo – concludono – non può continuare a promettere sussidi economici e poi chiedere scusa perchè non sono ancora arrivati a causa della complessità delle procedure. Servono meno burocrazia e più risposte per evitare il tracollo di cittadini e imprese”.