di Katiuscia Laneri – Le elezioni dello scorso 12 aprile per il rinnovo della carica di coordinatore/coordinatrice del Forum dei Giovani di Latina, hanno visto affidato l’incarico a Maria Gabriella Taboga.

Il forum nasce qualche anno fa per volere dell’amministrazione comunale di Latina, come strumento fondamentale per includere nel processo decisionale ragazze e ragazzi del territorio.

Ma chi ha rappresentato il gruppo fino ad ora, lo ha utilizzato solo per una visibilità elettorale svuotandolo delle reali potenzialità possedute da questo organo.

Con Taboga si cambia rotta e si dà “Respiro” ai giovani del territorio nel vero senso del termine: “dopo mesi di duro lavoro collettivo, quindi, siamo finalmente pronti a partire con il progetto comune Respiro’, appunto, insieme a ragazze e ragazzi, studentesse e studenti, giovani lavoratrici e lavoratori impegnati attivamente in politica, nell’attivismo e nel sociale – è riportato in una nota -. Crediamo fermamente che il Forum dei Giovani sia uno strumento lungimirante per promuovere una sentita, e soprattutto viva, partecipazione politica giovanile ai processi democratici della città. Per questo, lavoreremo per un Forum che sia dei giovani, per i giovani e animato da giovani”.

Respiro è un gruppo di ragazze e ragazzi impegnato da anni nella vita sociale e politica della città. Chi ha lottato nelle strade di Latina contro le mafie e il sistema criminale, in difesa dell’ambiente, della scuola e dell’università pubblica contro le riforme di mercificazione del sapere.

Respiro è un movimento plurale con l’obiettivo di allargare lo spazio decisionale alle nuove generazioni, per costruire un’idea di città che guardi ad un futuro senza ingiustizie sociali.

Respiro è un laboratorio di idee per immaginare un’altra città e un altro mondo possibile.

Respiro vuole ridare centralità ad un organo istituzionale che si faccia megafono di chi non ha voce, di chi se può fugge, e di chi, se resta, è soggetto a sconforto, sfruttamento e disagio sociale.

Per un Forum che si faccia portavoce dei tanti e troppo spesso ancora “invisibili”.

“Lavoreremo per rispondere alle esigenze di chi chiede più spazi per studiare e socializzare; più trasporti per un maggiore decentramento, più cultura, più Europa, più verde, più diritti. Per tornare a… Respirare la partecipazione politica” conclude la nota