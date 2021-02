L’associazione Formiaè lancia una petizione per liberare il mare dai rifiuti di plastica. Si rivolge questa volta al Parco Riviera di Ulisse e alle associazioni ambientaliste della zona che tanto già si impegnano nella tutela delle bellezze naturali del nostro Golfo perché promuovano, con la collaborazione dei pescatori, del Comune di Formia e Capitaneria di porto, una “Campagna di pulizia del mare” per la raccolta volontaria dei rifiuti e, ove fosse previsto, individuare premi per i pescatori virtuosi.

Dopo le battaglie sul “No ai dissalatori” e sulla “Delocalizzazione degli impianti di itticoltura” ora si pensa ai tanti oggetti trovati in acqua e che fino a poco tempo fa i pescatori non potevano neanche portare a riva perché altrimenti considerati produttori di rifiuti e soggetti a pagamento di tasse di smaltimento.

Nel 2020 però qualcosa è cambiato. “Finalmente la lotta per la pulizia del nostro mare – dicono dall’associazione – avviene con degli alleati eccezionali – i pescatori – che conoscono molto bene il problema. I rifiuti possono, oggi, essere portati nei porti dove saranno allestiti dei punti di raccolta per le navi.

Il problema dell’inquinamento sembrerebbe risolto, peccato che i nostri porti sono privi di specifici cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti raccolti in mare.

Come Formiaé vogliamo contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività sull’adozione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, attraverso la diffusione di buone pratiche di gestione”.

Link alla petizione:

https://www.formiae.org/petizi one/a-pesca-di-plastica/