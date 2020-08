Una vittoria speciale, di quelle che non si dimentica, non tanto per l’importo vinto, quanto per la rarità di quello che è successo.

Teatro di questo avvenimento la sala di bingo San Giovanni di Formia, dove nei giorni scorsi una coppia di Napoli ha realizzato il Superbingo, portandosi a casa una cifra di poco superiore ai 12 mila euro.

La cosa rarissima di tale vincita non sta nell’entità della somma erogata ma nella modalità con cui si è giunti all’assegnazione del premio: il Superbingo e’ un premio speciale che deve essere “centrato” entro le prime 38 palline estratte. In questo caso la coppia di Napoli ha stabilito in piccolo record facendo “chiamare” dallo speaker di sala il premio già alla 31esima pallina.

Il Superbingo è uno dei premi più ambiti di questo gioco, che nelle sue regole ricorda la tombola. La sua popolarità è dovuta alle notevoli cifre che può raggiungere, determinata dalla difficoltà nel realizzare la vincita.