L’ex sindaco di Formia, Paola Villa, è stata indagata per abuso d’ufficio in relazione all’assunzione, come capo gabinetto del Comune di Formia, di Mario Taglialatela. Con lei hanno ricevuto l’avviso di garanzia anche Taglialatela e il responsabile del personale del Comune, Rossi.

Tutto parte da un esposto in cui veniva sollecitato il collegio dei revisori dei conti e il sindaco sulla illegittimità della nomina di Taglialatela. La prima cittadina rispose che il conferimento dell’incarico non avrebbe comportato funzioni gestionali, direttive e dirigenziali, dunque lo stesso fosse legittimo, in quanto lavoro subordinato.

E’ partito a quel punto un esposto in Procura per abuso d’ufficio e il procuratore capo di Cassino, Luciano D’Emmanuele, ha aperto un’inchiesta.

“Con la collaborazione del mio legale, l’avvocato Vincenzo Macari – ha commentato Villa – chiederò al più presto al pubblico ministero titolare dell’indagine in corso, di essere sentita, così da chiarire tutti i passaggi che potrebbero aver ingenerato equivoci o che richiedono ulteriori approfondimenti.

Nell’attesa del confronto col magistrato per cui resto a disposizione, confermo la mia fiducia nella macchina giudiziaria e confido nel buon esito delle indagini in corso, certa di poter dimostrare il buon operato mio e della mia amministrazione sempre attenta al rispetto delle regole e nell’interesse della città di Formia che con orgoglio ho difeso e continuerò a difendere”.