Un nuovo contagio da Coronavirus è stato rilevato ieri a Formia. L’uomo è stato ricoverato allo Spallanzani e sottoposto alle terapie del caso a cui starebbe reagendo bene.

In questo momento la Asl di Latina sta terminando la mappatura epidemiologica, visto l’elevato numero di persone coinvolte, insieme al servizio di prevenzione ed igiene dall’Asl, è stata attivata l’Uscar ossia Unità speciale di continuità assistenziale della Regione Lazio, unità gestita e organizzata dallo Spallanzani di Roma.

“Mercoledì mattina si attiverà – spiega il sindaco di Formia, Paola Villa – un Drive in per tamponi sul territorio comunale, affinché con agilità e tempistiche ridotte si potranno eseguire un gran numero di tamponi ed avere nel minor tempo possibile il quadro esatto della situazione. Ricordiamo a tutti coloro che hanno avuto contatti con qualsiasi paziente dichiarato positivo al Covid – 19, di non recarsi presso il Pronto soccorso per richiedere di sottoporsi a tampone ma di attivare il proprio medico di famiglia. Inoltre sarà compito del dipartimento di prevenzione dell’Asl di provvedere a convocare tutti coloro che dovranno recarsi al Drive in dove l’equipe Uscar effettuerà i tamponi”.