Sono stati fermati appena in tempo i due truffatori, un uomo e una donna, che stavano cercando di impossessarsi del denaro di un uomo, anziano, da anni ricoverato presso una Rsa.

D.P.S., 76 anni, nato a Scafati ma residente a Fondi e A.T., 36 anni, nata a Terracina e residente a Fondi, sono stati arrestati dai carabinieri di Formia nella flagranza dei reati di ”possesso e fabbricazione di documenti identificativi falsi, sostituzione di persona nonché truffa in concorso”.

Sono stati gli addetti dell’istituto di credito, a quanto è dato di capire, che hanno avvisato le forze dell’ordine mentre i due arrestati cercavano di prelevare l’ingente somma di denaro da un conto corrente.

L’immediato intervento dei militari consentiva di appurare che i due truffatori stavano compiendo la truffa con l’ausilio di documenti di identità falsificati.

Arrestati nella flagranza del reato, i due, su disposizione della Procura di Cassino, venivano sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.

Sull’episodio, ma più in generale sulle truffe perpetrate a danno di persone anziane, è intervenuto anche il Comandante della Compagnia di Formia, Cap. Michele Pascale, che ha sottolineato come questi siano “una fascia di popolazione più vulnerabile ed i soggetti che sono dediti alla consumazione di tali delitti sono spesso persone senza scrupoli. Si tratta di reati in crescita favorito, talvolta, anche dalle condizioni di disagio e di isolamento in cui vivono molti anziani. Per molti di loro la truffa subita oltre che un depauperamento economico rappresenta anche un momento di difficoltà psicologica”.