A partire dal 12 aprile 2021, Trenitalia è partito Formia Portlink, un servizio combinato treno + bus che amplia l’offerta di trasporto nella città di Formia con l’attivazione della nuova fermata FS al piazzale Vespucci del Porto di Formia.

Ora è, infatti, possibile prenotare il proprio biglietto sul portale Trenitalia con partenza da tutte le sedi della rete ferroviaria e raggiungere il porto di Formia, indicando la nuova stazione “Formia Porto”.

Un obiettivo raggiunto in questi giorni, frutto di colloqui avviati nel settembre 2020, quando l’Amministrazione Villa ha riunito intorno a un tavolo, Trenitalia e Atp perché si arrivasse a questa soluzione, soluzione già adottata da Trenitalia nell’hub di Civitavecchia.

Questa importante tappa consente l’ingresso del porto di Formia e la “fermata” Formia Porto nel circuito degli itinerari nazionali di Trenitalia. Permette inoltre di avviare lo sviluppo delle potenzialità del molo Vespucci sia come stazione marittima per il trasporto passeggeri per le isole pontine e sia come area attrezzata turistica a servizio della città.

Un’area portuale dove si stanno completando i lavori degli scivoli per facilitare gli ormeggi dei traghetti, ormeggi che saranno di prossima attivazione e dove sono già presenti le interconnessioni con le linee di trasporto regionale e il parcheggio pubblico di scambio gratuito.

Un porto che, secondo il nuovo piano regolatore, le cui linee di indirizzo sono state approvate nel maggio 2020 durante l’Amministrazione Villa, prevede sulla banchina Azzurra, altro versante dell’attuale bacino portuale, la realizzazione di un nuovo porto turistico.

Un impegno, questo del gruppo Ferrovie dello Stato che riconosce alla città di Formia un ruolo strategico nel Lazio meridionale, di concreto valore turistico con potenzialità di sviluppo imprenditoriale interessanti in un contesto amministrativo locale con lo sguardo sempre più rivolto al futuro.