di Daniela Pesoli – Il presepe vivente di Maranola, tra i più antichi di Italia, compie 45 anni e la popolosa frazione di Formia è pronta a proporre l’edizione 2019 nei giorni 26 dicembre, 1 e 6 gennaio 2020.

La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi nella chiesa di Santa Maria ad Martyres dall’associazione “Maranola nostra” presieduta da Claudio Filosa alla presenza del sindaco Paola Villa, degli storici Gerardo e Vincenzo De Meo e del parroco don Gennaro Petruccelli.

Una rappresentazione che coinvolgerà oltre trecento figuranti in costume locale e impegnati a far rivivere soprattutto un’atmosfera che, oltre alla valenza religiosa, mette in primo piano i mestieri di una volta.

A questo proposito Filosa ha ricordato che l’associazione ha acquistato, per un allestimento più fedele, gli antichi magazzini rurali e frantoi che fanno parte del percorso.

Il presepe vivente del 2019 ricorderà chi ha contribuito notevolmente alla sua organizzazione nel corso del tempo.

Sono “Ninuccio” Forte, Salvatore Minchella e monsignor Antonio De Meo.