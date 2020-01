di Daniela Pesoli – Un altro scossone nella maggioranza del sindaco Paola Villa, a Formia.

Anna Casilli, delegata alla disabilità, ha lasciato l’incarico parlando di una coalizione dove non esiste collegialità, dove non si discute e dove le tematiche di cui si occupava sono al palo dopo le dimissioni ai servizi sociali Giovanni D’Angiò.

La delega è stata assunta ad interim dallo stesso sindaco come quella al bilancio dopo le dimissioni di Fulvio Spertini e l’annuncio di un rimpasto di giunta per la nomina di nuovi assessori è rimasto lettera morta. Anche questo dovrebbe essere un motivo che ha portato Casilli a cessare la collaborazione con l’amministrazione.

Anna Casilli non si è limitata, però, alle dimissioni. Ha lasciato anche il gruppo “Formia città in comune”, passando alla lista “Formia Vinci” che da qualche tempo è in rotta con il sindaco Villa, soprattutto criticando l’operato dell’assessore al turismo Kristian Franzini.