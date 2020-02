I carabinieri di Formia hanno arrestato per estorsione in concorso, un 19enne ed hanno denunciato per lo stesso reato, un 17enne entrambi residenti a Minturno.

L’arresto trae origine dalla denuncia presentata, il 26 febbraio 2020, presso gli uffici della stazione carabinieri di Formia, da un 20enne di Itri e da un 19enne di Formia (lt).

I due ragazzi hanno raccontato che il 19enne dall’ottobre del 2018 ad oggi, li costringeva a consegnargli, in più tranches, varie somme di denaro per un totale di 100mila euro circa da investire in affari non meglio indicati.

Denaro che di volta in volta veniva promesso in restituzione comprensivo di interessi.

Di fatto tali somme non solo non venivano restituite ai due malcapitati, ma anzi il giovane, attraverso atti di minaccia e violenza, reiterava le richieste di denaro.

Oggi, con la collaborazione di una delle vittime, il 19enne è stato arrestato mentre riceveva 2.500 euro a fronte dei 10mila richiesti.

Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario mentre il 19enne arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Cassino come disposto dall’autorità giudiziaria.