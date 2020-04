di Daniela Pesoli – Amministrazione comunale di Formia e associazioni di categoria delle attività produttive a confronto per definire gli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria in vista della Fase 2.

E’ stato istituito, a tale scopo, un tavolo tecnico sull’economia cittadina che si è riunito per la prima volta, promosso dall’assessore al turismo Kristian Franzini, alla presenza dei presidenti delle commissioni consiliari attività produttive, bilancio e urbanistica, dell’assessore all’urbanistica Paolo Mazza e dei rappresentanti della Confcommercio Formia Giovanni Orlandi e del responsabile provinciale di Cna Balneatori, Gianfilippo Di Rossi.

“L‘obiettivo del tavolo sull’economia – spiega l’assessore Franzini – è quello di analizzare con compiutezza le problematiche tecniche legate alle attività produttive, trovare proposte condivise e fattibili da sottoporre con immediatezza alle commissioni consiliari competenti”.

Nel primo incontro sono state affrontate le questioni relative alla Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi, con l’obiettivo di ampliare le aree pubbliche necessarie per rispettare il distanziamento sociale. L’ufficio urbanistica ha predisposto un format per velocizzare le pratiche e alla Confcommercio è stata affidata la redazione di una mappa delle aree da aumentare e la loro disposizione, mentre il settore bilancio e tributi avrà il compito di verificare l’impatto economico.

All’ordine del giorno anche le problematiche dell’attività di balneazione. Se da un lato la città, come illustrato dalla Cna, potrà contare sulla capacità degli stabilimenti nel riorganizzare gli spazi nel rispetto delle misure di distanziamento sociale, dall’altro si è valutata la possibilità di ridurre le aree di soccorso con il posizionamento di ulteriori boe all’interno della fascia già prevista.

Un altro argomento affrontato è stato l’orario di chiusura degli stabilimenti, per il quale dovrà essere ascoltata a breve la capitaneria di porto.

La prossima riunione del tavolo tecnico si occuperà del servizio di raccolta rifiuti e della relativa Tari, della gestione dei parcheggi e delle eventuali riduzioni del ticket.