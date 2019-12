di Daniela Pesoli – A Formia si svolgerà anche il campionato europeo di regate Youth classe 420 e classe olimpica 470, dopo essere stata scelta per il campionato mondiale di formula 18 in programma dal 3 all’11 luglio 2020.

“Formia si conferma “stadio del vento” per la sua natura e la sua posizione – sottolinea il sindaco Paola Villa – e siamo orgogliosi di aver ricevuto questa seconda importante conferma. Credere nel nostro territorio e nelle potenzialità che solo la posizione della nostra città, racchiusa tra terra e mare, sa offrire, ci sta ripagando. Questa sarà un’altra ottima occasione per far conoscere a tutte le centinaia di persone che affolleranno il nostro golfo, le bellezze della nostra città e di tutto il comprensorio”.

Il sindaco e l’assessore allo sport, Alessandra Lardo, hanno incontrato in Comune il presidente della classe internazionale 470, Dimitrios Dimou, e il presidente della classe italiana e membro del council internazionale Vincenzo Losito che, accompagnati dal delegato Fiv Costanzo Villa, hanno effettuato un sopralluogo per esaminare i campi di regata.