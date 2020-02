di Daniela Pesoli – Sarà sottoposto ai test per il nuovo Coronavirus un uomo di Formia rientrato da poco in città da un impegno di lavoro a Bergamo, accompagnato la scorsa notte all’ospedale Spallanzani di Roma da un’ambulanza del 118 dopo aver accusato sintomi influenzali.

Una verifica prevista dal protocollo per chi ha frequentato, come in questo caso, zone di focolaio.

Anche nelle scorse settimane, quando in Italia i contagi non erano ancora esplosi, uno studente di Formia proveniente dalla Cina era stato sottoposto agli esami per il Coronavirus, risultati fortunatamente negativi.

Ora un nuovo caso da accertare, sempre nell’ambito delle misure precauzionali.

Il sindaco di Formia, Paola Villa, intanto invita la popolazione a non allarmarsi e richiama tutti al buon senso ricordando, anche sul suo profilo Facebook, che la Regione Lazio ha attivato tutte le misure di sicurezza per tutelare i cittadini.