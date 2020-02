di Daniela Pesoli – Il sindaco di Formia, Paola Villa, interviene sul caso sospetto caso di Coronavirus che da qualche giorno sta mettendo in allarme la cittadinanza.

E lo fa per raccomandare soprattutto due cose: rispettare la privacy del 30enne ricoverato all’ospedale romano Spallanzani per sottoporsi ai test e non farsi prendere dal panico.

Quindi ripercorre la vicenda: “Lunedì sera un giovane ragazzo di Formia, tornato alcune settimane fa da Shangai, chiama l’ambulanza del 118 e viene portato direttamente da casa all’ospedale Spallanzani di Roma per avere alcuni sintomi influenzali. Il protocollo seguito è quello istituito dall’Istituto superiore di sanità, il paziente da casa è stato portato direttamente al nosocomio di Roma, non ha transitato dall’ospedale Dono Svizzero di Formia”.

Il sindaco raccomanda di “avere pazienza ed aspettare i primi risultati delle analisi fatte eri e ripetute nella giornata di oggi”, sottolineando che “finora le analisi sono negative, pertanto fino a questo momento si esclude la presenza del virus”.

Ricordando che il 30enne dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti, il sindaco lancia dei moniti.

“Prima di tutto – dichiara Paola Villa – non va violata la privacy delle persone, la famiglia coinvolta ha seguito in modo dettagliato il protocollo e non deve essere soggetta a sciacallaggio, invadenza della propria libertà e tutelata. Poi è veramente assurdo farsi prendere dalla psicosi di una fantomatica “epidemia cittadina“, che oggi non ha basi mediche e scientifiche. Il buon senso dice di seguire i protocolli, di credere alle notizie ufficiali divulgate da chi è deputato a darle, e soprattutto ci dice di non diffondere panico e allarmi ingiustificati, soprattutto nei luoghi pubblici e nelle scuole cittadine”.