E’ stata emessa l’ordinanza del Comune di Formia che sospende i lavori per l’installazione della contestata antenna per la telefonia mobile della Tim nel quartiere Gianola, in località Santo Janni.

L’assessore all’urbanistica Paolo Mazza spiega che i lavori “sono stati avviati in maniera improvvida, sulla base di richieste già dichiarate non procedibili da parte degli uffici e di successivi ricorsi pendenti al Tar, sezione di Latina”.

“L’amministrazione comunale, nonostante la normativa e la giurisprudenza diventata particolarmente insidiosa in merito alla facilitazione di nuove installazioni di questo tipo di apparati- aggiunge Mazza – ha da subito posto in essere una regolamentazione che avesse il giusto principio di proporzionalità a tutela del territorio formiano, facendo salvo ogni vincolo sovraordinato a maggior tutela della cittadinanza e, mettendo in atto una attività istruttoria da parte degli uffici, particolarmente attenzionata e tendente alla salvaguardia del territorio e dei cittadini”.

Un regolamento che, secondo il consigliere Claudio Marciano, sarebbe troppo permissivo tanto fa permettere i lavori a Gianola.

Immediata la replica dell’assessore Mazza.

“L’attuale regolamento – dichiara l’amministratore – è stato oggetto di ricorsi al Tar proprio da parte di quelle compagnie telefoniche che hanno mal tollerato il tipo di restrizioni presenti nello stesso nei loro confronti, e che quindi, come tali, rappresentano la risposta immediata alle facili e scontate accuse”.