Dopo l’attivazione del servizio di risonanza magnetica, all’ospedale Dono Svizzero di Formia dovrebbe partire anche il servizio h24 nel reparto di emodinamica, fondamentale per le patologie cardiache.

Lo annuncia il segretario provinciale del Partito democratico, Claudio Moscardelli, con una nota in cui si legge: “E’ stata deliberata l’assunzione di personale per l’emodinamica e tre medici specializzati sono destinati a Formia. Finalmente il reparto di emodinamica di Formia opererà h24)”.

Al momento il reparto opera 12 ore al giorno, che dovrebbero quindi essere raddoppiate a breve.

Nella nota, Moscardelli esamina in generale i servizi sanitari del territorio, rilevando che “bisogna intensificare gli sforzi per i concorsi di struttura complessa (come chirurgia), per ulteriori investimenti di diagnostica e per personale medico ed infermieri.”

E invita l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato anche a a “rafforzare l’azione di riequilibrio della quota capitaria assegnata alla nostra Asl” e a dare “un segnale forte anche su questo tema prevedendo tempi più stretti per riallineare i budget tra le Asl.

“Siamo certi – conclude Moscardelli – che già per il budget per il 2020 si darà un segnale forte sulla provincia di Latina. Confidiamo nel presidente Zingaretti e nell’assessore Alessio D’Amato che hanno già dato segnali straordinari in tema di investimenti per le strutture e citiamo i due interventi principali: nuovo ospedale del Golfo a Formia e il nuovo ospedale di Latina.”