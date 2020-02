di Daniela Pesoli – Il sindaco di Formia perde il suo capo di gabinetto e quello di Ventotene ne nomina uno che ha nel curriculum importanti ruoli al comune di Formia.

Andando in ordine, Armando Russo nei giorni scorsi ha presentato le dimissioni di responsabile della segreteria del sindaco Paola Villa, un incarico che ricopriva part time e in proroga. Motivo delle dimissioni, altri impegni professionali a Bologna che per motivi di distanza non gli permettono di svolgere agevolmente l’incarico a Formia.

Qualche giorno dopo, a Ventotene, il sindaco Gerardo Santomauro ha nominato il suo nuovo capo di gabinetto nella persona di Mario Tagliatela, già direttore generale e segretario generale nei comuni di Formia e Latina.

Anche per lui un contratto part-time, oltretutto contestato dalla minoranza secondo la quale il sindaco ha già un portavoce e non è opportuno spendere altri soldi per ampliare la segreteria.