Il 24 novembre scorso durante l’Assemblea dei soci della Formia Rifiuti Zero si è ben definita la seconda fase di assunzioni a tempo indeterminato.

I lavoratori da tanti anni a tempo determinato ma facenti parte dell’organico dell’azienda saranno stabilizzati all’interno dei vari comparti della società.

Dopo una prima fase iniziata ad ottobre 2019, in cui furono stabilizzati sei lavoratori, si è deciso di procedere sulla scia dell’accordo aziendale con i sindacati, siglato dai vertici della società durante l’autunno 2019.

Quell’accordo prevedeva la stabilizzazione del 5% sul totale della dotazione organica. Questo vuol dire arrivare a stabilizzare quattro/cinque unità, anche per assicurare il turnover.

Vista l’enorme esigenza dell’azienda, in questi giorni, si provvederà a stabilizzare undici lavoratori tramite bando, in cui sarà riconosciuto il lavoro pregresso e i diritti maturati per legge. Tutto ciò per garantire una trasparenza delle procedure e onorare oltre misura l’accordo tra azienda, sindacati e lavoratori.