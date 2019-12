di Daniela Pesoli – In apertura del consiglio comunale di ieri pomeriggio il sindaco Paola Villa ha voluto rassicurare utenti e dipendenti sulla ricognizione in corso nella municipalizzata Formia Rifiuti Zero.

“La società – ha detto – non ha problemi né di operatività né per quanto riguarda il personale. Stiamo soltanto mettendo a punto alcune criticità in base alle nostre prerogative statutarie. Ci siamo impegnati a salvaguardare l’azienda e i suoi posti di lavoro e i controlli vanno in questa direzione. Per approfondire l’argomento proporrò un apposito ordine del giorno in un prossimo consiglio comunale”.

Una comunicazione effettuata, ha spiegato il sindaco, per rassicurare soprattutto i dipendenti, allarmati dai controlli attivati dai componenti del controllo analogo del Comune di Formia e del collegio dei revisori dei conti.

Si tratta di un’attività di vigilanza messa in atto per verificare la regolarità dei contratti di fornitura di mezzi e servizi formalizzati da Formia Rifiuti Zero dal 2016 in poi.

Sotto la lente sarebbero finiti appalti, affidamenti, noleggi e riparazioni su impulso del nuovo direttore Raffaele Rizzo che avrebbe chiesto al Comune di intervenire per sanare presunte anomalie.