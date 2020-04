Gli abitanti di Maranola, a Formia, da domani potranno usufruire di nuovo dell’ufficio postale che era stato chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus.

Come avvenuto in altre sedi di Poste Italiane, tra esse anche quella di Trivio sempre a Formia tornata operativa da qualche giorno, è stato necessario adattare i locali alle misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria.

“La chiusura – commenta il sindaco Paola Villa – aveva creato non pochi problemi ai residenti delle frazioni collinari, che per avere i servizi postali erano costretti a raggiungere gli uffici di via Vitruvio, di via Palazzo e quello all’interno del Centro Itaca”.

Il Comune sollecitava da tempo la riapertura a Maranola rappresentando i disagi dei cittadini, che ora è possibile con le adeguate precauzioni per la tutela della salute di cittadini e personale.

“Ci siamo messi al lavoro già ai primi di marzo – aggiunge il sindaco di Formia – perché la direzione delle Poste sia provinciale sia regionale comprendesse quanto fossero importanti i presidi postali delle frazioni, di come il centro cittadino fosse collegato con le colline e soprattutto di come questo ulteriore disagio si sommava ai tanti disagi che già la popolazione anziana stava subendo a causa delle tante prescrizioni legate al virus”.