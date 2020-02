Fumata bianca all’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Dopo lunghi anni di attesa la risonanza magnetica in dotazione al Dea di I livello riferimento per le emergenze urgenza del sud pontino, inizia a funzionare.

Le prime prestazioni sono state effettuate su pazienti ricoverati.

Nei prossimi giorni, stando quanto annunciato dalla Asl di Latina, sono state programmate ulteriori sedute che saranno ancora finalizzate alle esigenze interne dell’ospedale.

E’ prevista anche l’apertura dell’agenda per i pazienti ambulatoriali con l’obiettivo di renderla pienamente operativa entro marzo.

Un piccolo ma importante passo avanti non solo per l’offerta sanitaria generale ma per quella del sud pontino in particolare.

L’ospedale di Formia rappresenta, infatti il riferimento del comprensorio anche e soprattutto seguito del depotenziamento del San Giovanni di Dio di Fondi.