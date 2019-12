Omaggio a Remigio Paone, regista e produttore di Formia, con la terza edizione del premio a lui intitolato.

La serata finale si è tenuta nel Grande albergo Miramare e i riconoscimenti sono stati consegnati alla presenza del sindaco Paola Villa, dell’assessore al turismo Kristian Franzini e del presidente del consiglio comunale Pasquale Di Gabriele.

Un premio speciale è andato ai lavoratori della Whirpool, consegnato dal sindaco, indicati come simboli di lotta e di speranza per il riscatto del lavoro nel sud Italia. Lo ha ritirato per tutti l’operaia Annamaria Zenna.

Numerosi i personaggi noti che hanno ottenuto il premio, tra i quali Enrica Bonaccorti, Andrea Roncato, Daniela Poggi, Massimiliano Gallo, Martine Brochard, Gabriele Marconi, Giuseppe Giorgio e Luigi Caramiello.

Su palco a ritirare il riconoscimento anche due formiani: Marta Aceto, programmista, regista e produttrice di Rai fiction, e Filippo Di Maio, direttore della banda musicale “Città di Formia”.

A battezzare l’evento la madrina del premio Elena De Curtis, nipote di Totò, e Marò Paone, nipote di Remigio Paone.

“Abbiamo scelto con decisione di sostenere il premio Remigio Paone – ha detto il sindaco Paola Villa – con l’obiettivo di abbinarlo al festival della commedia italiana, creando così un connubio speciale che sappia portare tutto l’anno Formia agli onori delle cronache nazionali attraverso la presenza sul nostro territorio di quel mondo dello spettacolo che manca appunto dai tempi del nostro illustre concittadino Remigio Paone”.

L’assessore Franzini ha ricordato Paone affermando: “Con le sue indimenticabili feste alla Caravella fece di Formia un cuore vivo e pulsante, frequentata, grazie a lui, da personaggi del calibro di Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Totò e Renato Rascel”.