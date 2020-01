di Daniela Pesoli – Verrà effettuata questa mattina dal medico legale Daniela Lucidi, nell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, l’autopsia sui corpi di Fausta Forcina, Giuseppe Gionta e Pasqualino Forcina, morti giovedì pomeriggio a Formia.

I primi, moglie e marito di 67 e 70 anni, sono stati uccisi dal cugino di 64 anni dopo un lungo periodo di tensioni per motivi di interessi economici familiari.

L’autopsia dovrebbe definire ulteriormente la dinamica del duplice omicidio e del successivo suicidio.

In base all’ispezione cadaverica eseguita dalla dottoressa Lucidi nell’immediatezza dei fatti, Fausta Forcina sarebbe stata uccisa con tre colpi di pistola, uno ad un braccio e gli altri al torace e sarebbe stata la prima a perdere la vita.

Un colpo al torace avrebbe raggiunto il marito al torace successivamente, prima che Forcina rivolgesse la stessa arma, una calibro 22, contro se stesso esplodendosi l’ultimo colpo sotto il mento.

In una città sconvolta per l’efferatezza del fatto che ha coinvolto una famiglia molto conosciuta, oggi e domani sarà osservato il lutto cittadino proclamato dal sindaco Paola Villa, in attesa dei funerali che saranno disposti dopo che il magistrato titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Emanuele Di Franco della Procura di Cassino, rilascerà il nulla osta per restituire le salme ai familiari.