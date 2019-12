Un percorso di orientamento e formazione lavorativa per persone con sindrome di Down.

E’ il progetto approvato dalla giunta comunale di Formia, che ha previsto come primo impegno l’impiego dei destinatari del provvedimento in un una serie di attività nel periodo delle feste di fine anno.

In particolare si stanno occupando di aprire e chiudere i locali, della vigilanza, della tenuta e dell’aggiornamento dei registri e di ogni altra esigenza per la manifestazione “Presepe di sabbia” nella Corte comunale fino al 12 gennaio 2020.

Alla base del progetto, la collaborazione tra Comune, l’Associazione italiana persone down di Formia e l’Osservatorio sul mondo del lavoro.

L’associazione di Formia si è distinta, nei mesi scorsi, con il Downtour, una staffetta in 38 tappe organizzata in occasione dei 40 anni del sodalizio a cura del presidente Carmine D’Angelo.

Un viaggio, a bordo di un camper, iniziato a Roma, che ha attraversato tutta l’Italia, con tappe anche a Gaeta e Formia, per effettuare attività all’interno di alcuni istituti scolastici per raccontare le storie e le capacità delle persone con sindrome di Down.