Procedono gli interventi di pulizia e manutenzione di alcuni tratti dei torrenti di Formia.

Obiettivo: prevenire e ridurre i danni derivanti dalle piogge abbondanti che contraddistinguono questi mesi invernali, sempre più presenti dovuti anche ai cambiamenti climatici in atto.

Dopo gli interventi nel tratto terminale del torrente Rio d’Itri, che nel territorio formiano prende la denominazione di torrente Pontone, e dopo la pulizia della foce del Rio Rialto, in prossimità della Pineta di Vindicio, le attività in questi giorni si concentrano sul torrente Rio Fresco, sia nel tratto terminale presso piazza Risorgimento, che nel tratto intermedio di via Pientime, nel quartiere di Rio Fresco.

La prossima settimana la pulizia sarà effettuata sui canali di scolo di via delle Vigne, area più critica di un ampio territorio pianeggiante soggetto ad allagamenti denominato Fosso degli Ulivi.

Una zona ove sono presenti numerosi fossi di scolo anche in terreni privati che necessitano la costante pulizia delle sponde da parte dei frontisti proprietari.

Ridurre quanto possibile l’ostruzione e il ristagno delle acque nei fossatelli di scolo della zona per la presenza di detriti accumulati, canneti e rifiuti che ostacolano il naturale deflusso delle acque è la mission di questi interventi.