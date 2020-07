Dopo anni di attesa, il comune di Formia ha pubblicato sul proprio albo pretorio il bando di gara per la procedura di affidamento in concessione dei campi da tennis “ex americani” di via Ponteritto nel quartiere di Gianola.

L’assessore allo sport e Scuola Alessandra Lardo ci tiene a sottolineare il lavoro, che definisce prezioso, della Dirigente e dei dipendenti del Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini – Servizio Cultura, Sport e Scuola.

“È una notizia importante – sottolinea l’assessore – ed è soltanto il primo passo, si sta infatti lavorando costantemente anche per regolamentare la gestione di altri impianti sportivi”.

I tre campi da tennis, due in terra ed uno in cemento, tutti scoperti, saranno concessi per 4 anni. La durata potrà̀ essere prorogata di altri due anni nel momento in cui saranno conseguiti gli impegni assunti ed in base al gradimento dell’utenza.