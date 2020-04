di Daniela Pesoli – L’Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio-Toscana eseguirà esami approfonditi per accertare le cause della morte degli uccelli trovati sulla spiaggia di Formia.

A tale scopo, alcune carcasse sono state prelevate questa mattina dagli operatori dell’ufficio naturalistico del Parco Riviera di Ulisse che hanno accertato la presenza sul lungomare di 42 berte marine morte.

“Non è la prima volta che avvengono fenomeni di questo tipo – ha dichiarato il presidente del Parco, Carmela Cassetta – ed è stato osservato per l’ultima volta nel 2017. Uccelli dello stesso tipo furono trovati morti sulla spiaggia di Scauri ed anche in quel caso il Parco Riviera di Ulisse intervenne prontamente. All’epoca si ipotizzò, dopo scrupolosi controlli, che la morte fosse intervenuta a causa dell’ingestione di pesci contaminati da alcune specie di alghe tossiche”.

E’ stato stabilito che le berte marine, specie protetta, erano nel periodo riproduttivo.

Il Parco ha disposto ulteriori sopralluoghi anche in altre spiagge per monitorare il fenomeno che, viene ribadito da più parti, nulla ha a che vedere con la pandemia in atto.