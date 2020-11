“La tuta, la doppia mascherina, gli occhiali, il cappuccio, i guanti e la visiera, il virus è passato. La tua storia, uguale a tante altre, tanti altri, tra medici, infermieri, operatori sanitari, operatori del 118, quanti positivi, tanti positivi, malati, asintomatici, intubati, morti. Il tuo ospedale, uno dei tanti presidi di frontiera, dove uomini e donne normali fanno il loro lavoro e lo fanno sul serio, fanno gli eroi senza avere mantelli invisibili, polvere magiche e spade con raggi di luce. Uomini e donne che consapevoli del loro lavoro evitano di vedere anziani genitori, di frequentare amici, di vedere i parenti”.

Si apre così il post con il sindaco di Formia, Paola Villa, annuncia la positività al Coronavirus della sorella Valeria, 55enne, dirigente medico al pronto soccotso dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca e responsabile dell’unità Covid.

“Lo so che devo stare tranquilla, lo so che tutto è sotto controllo e che ti stai curando a casa nel migliore dei modi. Un abbraccio grande a te e ai tanti operatori sanitari che come te stanno combattendo il virus e lo stanno combattendo – conclude la Villa – nonostante gli sputi, gli insulti, le denunce, e le istituzioni talvolta sorde e assenti, lo stanno combattendo per tutti, per tutti noi, senza alcun mantello invisibile, polvere magica e spada con raggi di luce”.