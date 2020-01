di Daniela Peosli – Due partite di pallavolo sono state annullate, ieri a Formia, perché la palestra del palazzetto dove si dovevano disputare era completamente allagato dalla pioggia.

L’inconveniente si è verificato nella palestra Mattej e ha lasciato l’amaro in bocca agli atleti e ai dirigenti delle squadre che dovevano affrontarsi, la prima divisione femminile sud pontino e Duemila 12 Laurentina (partita prevista alle 16), Under 18 maschile sud pontino Pallavolo e Pianeta volley Aprilia team (in calendario alle 18).

La società locale, dopo aver constatato le condizioni del campo di gioco, non ha voluto mettere a rischio la sicurezza dei giocatori e ha annullato le partite.

L’episodio ha messo in evidenza i limiti della struttura, che viene utilizzata dalla scuola comunale per le proprie attività didattiche, e ha lasciato dietro di sé uno strascico di polemiche per la scarsa manutenzione della palestra che da tempo avrebbe bisogno del rifacimento della copertura.