La giunta Villa è ormai ai titoli di coda, o almeno questo pare di capire leggendo il comunicato diffuso oggi dai rappresentanti del Pd di Formia.

L’analisi del Partito Democratico si riassume nella frase: “Sindaco e quello che è rimasto della maggioranza sono inadeguati per guidare la città in questa fase complessa”.

Si sottolinea come in due anni di amministrazione ci siano state 6 dimissioni di assessori, dettate da contrasti politici interni, frutto di una non chiara linea programmatica della maggioranza.

Poi la stoccata, pesante: “Un’esperienza che ha fatto della demagogia e del populismo elemento di spinta in campagna elettorale per poi lasciare spazio all’improvvisazione nell’azione di governo”.

L’analisi del Pd formiano è spietata e circostanziata. Nel periodo di governo di Villa si sono susseguiti una serie di fallimenti, a cominciare dalla privatizzazione del multipiano, poi la perdita del Distretto Socio-Sanitario a favore del Comune di Gaeta, quindi la pessima gestione della FRZ, la gestione privata della sosta, lo spostamento della sede INPS a Gaeta e non ultimo la confusa gestione dei fondi legati all’emergenza Covid-19.

Il comunicato si chiude con un appello, più che altro alle forze interne al partito, quando si legge: “Superare questa fase, costruire un’alternativa seria e credibile al fine di restituire alla città quel ruolo che le è sempre stato riconosciuto, è l’obiettivo del Partito Democratico. Già dai prossimi mesi saremo al lavoro per presentare una proposta programmatica in grado di coinvolgere energie ed esperienze che già animano la nostra città”.