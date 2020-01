di Daniela Pesoli – Il gruppo civico “Formia ConTe” pungola l’amministrazione comunale sulla rigenerazione urbana di Castellone, Mola, Maranola, Trivio e Castellonorato.

Il coordinatore Maurizio Tallerini e il portavoce Kevin Pimpinella fanno riferimento alla legge regionale sulle disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio, approvata per promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate, edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficienza energetica.

Nuove norme che, sostengono i rappresentanti della lista civica, possono essere applicate a Formia per individuare gli ambiti territoriali di rigenerazione urbana sulla base delle proposte dei privati e per la riqualificazione del contesto urbano di criticità, portando come esempio ex Salid, Ex D’Agostino, edifici dismessi delle zone industriali.

Il consiglio comunale dovrebbe recepire, con sue delibere, la normativa per i cambi di destinazione d’uso degli edifici esistenti e, attraverso la demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti del 30-35% della volumetria o della superficie utile esistente del territorio urbanizzato.

Ed ancora si dovrebbe tenere conto del riordino funzionale degli stabilimenti balneari e per l’adeguamento all’ordinamento di settore delle strutture ricettive all’aria aperta, a seguito delle proposte dei titolari di concessione demaniale marittima per le finalità turistiche e ricreative.

“Chiediamo – dichiarano Tallerini pertanto e Pimpinella – di poter definire avvisi ed evidenze pubbliche per la partecipazione e il coinvolgimento diretto per l’effettiva manifestazione di interesse dei cittadini ai processi di rigenerazione urbana”.

Appare, quindi, opportuno e necessario – sollecitano i rappresentanti di “Formia ConTe” – avviare una concreta partecipazione e manifestazione di interesse dei cittadini e provvedere nei tempi più rapidi possibili alla approvazione delle delibere di consiglio comunale”.