di Daniela Pesoli – Al via i lavori di miglioramento strutturale in via degli Archi, via Margataro e altri tratti della rete stradale comunale di Formia eseguiti da Astral.

Gli interventi sono iniziati ieri e dureranno un mese e mezzo. Sono lavori di manutenzione straordinaria attesi da tempo, data la forte usura del manto stradale e considerate altre criticità che vanno ad incidere soprattutto sulla sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Per tutta la durata dei lavori via Casatriccia resterà chiusa al traffico e saranno istituiti un divieto di sosta con obbligo di rimozione dei veicoli e un senso unico alternato in via Mergataro.