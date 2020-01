di Daniela Pesoli – Ha sollevato qualche perplessità, tra i genitori, la comunicazione del Comune di Formia circa il pagamento della mensa scolastica da effettuare tramite carta di credito o bancomat.

La novità ha fatto sorgere qualche dubbio sulla praticabilità reale della richiesta, tanto che il Comune ha dovuto chiarire meglio le modalità del pagamento per rassicurare i genitori.

E’ stato quindi sottolineato che per il pagamento con carta di credito o bancomat ci sono esercizi pubblici autorizzati a riceverli come è previsto dalla legge di bilancio 2020.

L’ufficio scuola ha reso noto, in particolare, che “i tabacchi che forniscono il servizio di ricarica, da contratto stipulato con il comune, sono obbligati a tale tipo di pagamento al fine di far sì che gli utenti possano aver diritto alla detrazione fiscale così come previsto dalla nuova normativa”.