Una colletta on-line per pagare la sanzione a carico di don Showry Konka, parroco della chiesa di Penitro a Formia, che si è autodenunciato dopo la messa celebrata nel giorno di Pasqua.

L’iniziativa è scattata a sostegno del sacerdote che non avrebbe rispettato le regole anti Covid-19 in particolare, come lo stesso parroco ha dichiarato, nella distribuzione della comunione ai suoi nove collaboratori presenti alla funzione religiosa.

Un episodio finito nel mirino del tg satirico “Striscia la notizia” di Canale 5 dopo che qualcuno ha registrato lo svolgimento della messa.

La colletta richiede 500 euro per pagare la sanzione e in poche ore ne sono stati raccolti 350 a testimonianza della vicinanza di molti fedeli a don Showry, in contrasto a quanti lo hanno additato per non aver osservato le regole dettate dall’emergenza.

Un caso che continua a dividere la comunità di Formia.