Le forze dell’ordine ringraziano il personale dell’ospedale Dono Svizzero di Formia per quanto sta facendo in questo periodo di emergenza, decisamente una dura prova per medici, infermieri e ausiliari.

Un omaggio di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani avvenuto nel piazzale della struttura con l’accensione delle sirene dei loro mezzi, i rappresentanti delle forze dell’ordine sull’attenti e un lungo applauso.

La breve cerimonia si è tenuta ieri alla presenza di una delegazione del personale sanitario che ha accolto con commozione l’iniziativa, un modo per far sentire la vicinanza ai tanti lavoratori della sanità impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19 anche nell’ospedale di Formia.